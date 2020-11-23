У метро Києва встановили турнікети з людський зріст. Фото

Анна Прийма Життя столиці 10:56, 23.11.2020

У метрополітені Києва встановили металеві високі турнікети.

Пристрій, призначений для обмеження проходу людей, обладнали на станції "Сирець". Фото поділився телеканал "Київ" на сторінці в Facebook.

"Більше не будуть перестрибувати", – підписали знімок.

Станція "Сирець".
Телеканал "Київ", Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.

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