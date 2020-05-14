У метро Києва відреагували на розмови про відкриття: скільки потрібно часу

Роботу метро у Києві у рамках послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19, відновлять одразу ж наступного дня після отримання відповідного рішення Кабміну.

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Про це у коментарі УНН розповіла начальниця інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон. Вона додала, що жодного підготовчого процесу для цього не потрібно.

“Наступного дня. Отримуємо рішення (Кабміну щодо відкриття метро. – Ред.) і наступного дня виконуємо рішення… У нас не призупинялася робота підприємства. Були призупинені пасажирські перевезення, а підприємство – ні", – наголосила Макогон.

У метро Києва відреагували на розмови про відкриття. Ілюстрація

Так, за її словами, працівники підприємства під час карантину були на своїх робочих місцях. Вона зазначила, що також проводились ремонтні роботи, огляд поїздів.

“Вся інфраструктура – в робочому стані. Є рішення – відчиняємо двері і працюємо з пасажирами”, – підсумувала Макогон.

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