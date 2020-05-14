У метро Києва відреагували на розмови про відкриття: скільки потрібно часу

Роботу метро у Києві у рамках послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19, відновлять одразу ж наступного дня після отримання відповідного рішення Кабміну.

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Про це у коментарі УНН розповіла начальниця інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон. Вона додала, що жодного підготовчого процесу для цього не потрібно.

“Наступного дня. Отримуємо рішення (Кабміну щодо відкриття метро. – Ред.) і наступного дня виконуємо рішення… У нас не призупинялася робота підприємства. Були призупинені пасажирські перевезення, а підприємство – ні", – наголосила Макогон.

У метро Києва відреагували на розмови про відкриття. Ілюстрація

Так, за її словами, працівники підприємства під час карантину були на своїх робочих місцях. Вона зазначила, що також проводились ремонтні роботи, огляд поїздів.

“Вся інфраструктура – в робочому стані. Є рішення – відчиняємо двері і працюємо з пасажирами”, – підсумувала Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мер Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро у столиці після закінчення карантину, зокрема з 25 травня.

Головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що у разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня. Що ж стосується метро, то його запуск може буде неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня. Точна дата відкриття буде озвучена до кінця тижня.

Водночас сам глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що метро у Києві може бути відкрите з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами МОЗ.

А Кличко закликав жителів міста користуватися метро після його відкриття лише за нагальної потреби, дотримуючись усіх правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом COVID-19.

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