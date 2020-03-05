У метро Києва у четвер, 5 березня, проведуть демонстраційний запуск 4G. Він запрацює на станції "Академмістечко".
Про це Укрінформу розповіли у пресслужбі мобільного оператора lifecell. Пасажирів проінформують про деталі запуску 4G у підземці. Охочі зможуть протестувати там мобільний інтернет на власних телефонах.
"Демонстраційний запуск 4G у київському метро відбудеться 5 березня на станції "Академмістечко", – відзначили у пресслужбі.
4G у метро Києва. Ілюстрація
До заходу залучать представників трьох операторів: Київстар, Vodafone Україна та lifecell, а також радника міського голови Максима Бахматова, працівників метрополітену.
Так, ще вкінці лютого оператор Vodafone Україна заявив про успішне тестування 4G у метро Києва. Мобільний інтернет повинен з'явитися спершу на станції "Академмістечко" і в тунелі в бік станції "Житомирської", а потім – і на інших станціях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Київській міській раді у лютому відклали розгляд рішення про запуск 4G в метро міста. Тоді вирішити проблему пообіцяли до березня.
З'ясувалося, що у березні у метро Києва таки повинен з'явитися 4G-інтернет. Втім, так швидко дочекаються його лише на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Оболонь".
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