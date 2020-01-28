У мережі з'явилося архівне фото Бессарабського ринку у Києві: як змінилося місце

У мережі з'явилося неймовірне архівне фото одного із найдорожчих ринків Києва –Бессарабського у 1960 році.
Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як змінилася будівля з роками.
"Бессарабка, 1960-й рік", – коротко написав автор фото. Під постом менш ніж за добу назбиралося близько 1300 лайків та понад 420 репостів.
Як виглядав Бессарабський ринок у 1960 році:
Бессарабський ринок у 1960 році
Facebook/Клуб корінного киянина
Як виглядає Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках:
Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках
delo.ua
Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках
kiev.zagranitsa.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце та старими знімками локації.
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