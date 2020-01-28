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28 січня • оновлено в 03:23
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У мережі з'явилося архівне фото Бессарабського ринку у Києві: як змінилося місце

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У мережі з'явилося неймовірне архівне фото одного із найдорожчих ринків Києва –Бессарабського у 1960 році.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як змінилася будівля з роками.

"Бессарабка, 1960-й рік", – коротко написав автор фото. Під постом менш ніж за добу назбиралося близько 1300 лайків та понад 420 репостів.

Як виглядав Бессарабський ринок у 1960 році:

Бессарабський ринок у 1960 році

Бессарабський ринок у 1960 році

Facebook/Клуб корінного киянина

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Змінився до невпізнаваності: в мережі з'явилися неймовірні фото Києва понад 100 років тому

Як виглядає Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках:

Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках

Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках

delo.ua

Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках

Бессарабський ринок у 2010-х та 2020-х роках

kiev.zagranitsa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце та старими знімками локації.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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