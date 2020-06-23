У мережі з'явились раритетні фото Цоя у Києві після чорнобильської трагедії

У мережі з'явилися раритетні фото лідера гурту "Кіно", актора Віктора Цоя у Києві в 1986 році.

Саме у столиці 21 червня того року він відзначив своє 24-річчя. Про це написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Віктор Цой у Києві Клуб корінного киянина

Віктор Цой у Києві Клуб корінного киянина

У мережі зазначили, що, незважаючи на трагедію на Чорнобильській атомній електорстанції 26 квітня 1986 року, трохи згодом у Києві почались зйомки першого фільму з участю Цоя – "Кінець канікул". Це була дипломна робота столичного режисера Сергія Лисенка.

Віктор Цой у Києві Клуб корінного киянина

Віктор Цой на даху технікуму у Києві Клуб корінного киянина

"На останньому фото група "Кіно" грає на даху технікуму зв`язку на фоні ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна", – йдеться у дописі.

Дерево Віктора Цоя Клуб корінного киянина

Пост про Віктора Цоя у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна до Києва у 1966 році.