У мережі згадали, як виглядала Києво-Печерська чоловіча гімназія

Анна Прийма Життя столиці 05:40, 14.11.2020

У мережі опублікували раритетну фотографію будівлі Києво-Печерської гімназії.

Знімків поділилися на сторінці "Пуля" в Twitter, зазначивши дату кадру – 1899 року.

Чоловіча Києво-Печерська гімназія
"Пуля", Twitter

Будівля була спроектована інженером-полковником Миколою Чекмарьовим. У 1892 році відбувся перший випуск тих, хто закінчив курс в Києво-Печерській гімназії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано рідкісне фото Європейської площі, яка носила назву царської.

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