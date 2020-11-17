У мережі згадали дух старого Києва з готелем "Прага" в центрі. Фото

Анна Прийма Життя столиці 04:18, 17.11.2020

У мережі опублікували раритетну фотографію готелю "Прага" в Києві, знімок датований 1917 роком.

Багатоповерховий будинок був побудований в самому центрі Києва, в хвилині ходьби від Золотих воріт, на Володимирській вулиці. Спочатку будівля називалася "Номери Іллінської" в честь господині готелю Іллінської.

У 1916-1917-му роках тут бував і періодично жив знаменитий автор "бравого солдата Швейка" чеський письменник Ярослав Гашек. У 1941 році на останньому поверсі був штаб генерала Власова, який командував обороною міста.

Готель "Прага".
Twitter "Куля"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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