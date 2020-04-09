У мережі вказали на гірку іронію з коронавірусом у монастирі Києва

У Свято-Троїцькому Іонинському монастирі у Києві (підпорядковується УПЦ МП), намісник якого архієпископ Іона (Черепанов) заразився коронавірусом COVID-19, раніше закликали ігнорувати карантин.

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Відповідні скриншоти розмістив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Він побажав священнослужителю одужання (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо, чи боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією, чи ні... Часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірив у його існування або не вважав за потрібне належно дотримуватися карантину", – наголосив Геращенко.

Коронавірус у монастирі Києва. Ілюстрація

Так, на одному зі скриншотів видно пост архієпископа Іони, на другому – коментар Євгена Маслова, колишнього представника цього самого монастиря.

Профіль у мережі Скриншот

Пост у мережі Facebook/Антон Геращенко

"З вечірньої постанови Кабміну. П. 9. Релігійним організаціям і населенню рекомендується не проводити обряди і церемонії за участю більше ніж 10 осіб. Рекомендується, а не наказується", – написав архієпископ.

Пост у мережі Facebook/Антон Геращенко

"Увага, карантин!!! Всім, хто боїться заразитися інфекційними захворюваннями, – вхід суворо заборонений!!! Всіх, хто вірує у Христа, сподівається на допомогу Господа, любить богослужіння і молитву, не боїться отримати мученицький вінець, – чекаємо на службу в нас у храмі!" – йдеться у повідомленні Маслова.

Коментар у мережі Facebook/Антон Геращенко

Характерно, що жодне з повідомлень знайти у мережі не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Свято-Троїцький Іонинський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іони (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.