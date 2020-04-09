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9 квітня • оновлено в 17:26
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У мережі вказали на гірку іронію з коронавірусом у монастирі Києва

10.7т
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У Свято-Троїцькому Іонінському монастирі в Києві (підпорядковується УПЦ МП), намісник якого – архієпископ Іона (Черепанов) – заразився коронавірусом COVID-19, раніше закликали ігнорувати карантин.

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Відповідні скріншоти розмістив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook. Він побажав священнослужителю одужання (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо, боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні... Часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили у його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину", – підкреслив Геращенко.

Коронавірус у монастирі Києва. Ілюстрація

Коронавірус у монастирі Києва. Ілюстрація

Так, на одному зі скріншотів видно пост архієпископа Іона, на другому – коментар Євгена Маслова, колишнього представника цього ж монастиря.

Профіль в мережі

Профіль в мережі

Скріншот

Пост в мережі

Пост в мережі

Facebook/Антон Геращенко

"З вечірньої постанови Кабміну. П. 9. Релігійним організаціям і населенню рекомендується не проводити обряди і церемонії за участю більше 10 осіб. Рекомендується, а не наказується", – написав архієпископ.

Пост в мережі

Пост в мережі

Facebook/Антон Геращенко

"Увага, карантин!!! Всім, хто боїться заразитися інфекційними захворюваннями, – вхід суворо заборонений!!! Всіх, хто вірує у Христа, сподівається на допомогу Господа, любить богослужіння і молитву, не боїться отримати мученицький вінець, – чекаємо на службу у нас в храмі!" – йдеться у повідомленні Маслова.

Коментар в мережі

Коментар в мережі

Facebook/Антон Геращенко

Примітно, що жодне з повідомлень знайти в мережі не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Свято-Троїцький Іонінський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іони (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Релігійні спори це дуже слизька тема. Але скрізь ,де бачиш заклики ігнорувати здоровий глузд, бачиш підпис УПЦ МП. Усім здоров'я, бережіть себе і дотримуємося карантину, P.S. Лікарі,як чують ці заклики церковних мужів,не стримують себе у висловах
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свиноруские попы сначало всех призывают игнорировать карантин. А сами в больничку! Пусть святой водой лечится, п*дрила мацковская
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V Vall
V Vall
Почему-то вспоминаются слова Писания о фарисеях и лицемерах...
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