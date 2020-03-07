У мережі спливли цікаві фото напів розваленого будинку, побудованого ще у кінці ХІХ століття, київського мільйонера на вулиці Пушкінській 35-27 (тоді це була вул. Новоєлизаветинська).

Знімки та історію про будівлю опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вона була зведена у 1896 році одним з найбагатших киян початку ХХ століття Фрідріхом Міхельсоном. Це було дві суміжні триповерхові будівлі, а позаду них – ще два флігелі.

Закинутий будинок київського мільйонера ХІХ століття Клуб корінного киянина

"Цікаво, що фасади флігелів виявилися набагато красивішими лицьових споруд. Їх оформлення було виконано у ренесансно-бароковому стилі, а на одному з них досі можна розгледіти велику букву "М" – ініціали власника. Будівлю прикрашає граціозний маскарон у вигляді жіночого обличчя над входом", – йдеться у пості.

Закинутий будинок київського мільйонера ХІХ століття Клуб корінного киянина

Закинутий будинок київського мільйонера ХІХ століття Клуб корінного киянина

Закинутий будинок київського мільйонера ХІХ століття Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило раритетне фото рибалок на березі Русанівського каналу в Києві. Знімок був зроблений в травні 1982 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!