У мережі спливли фото з незвичайного похорону Патона у Києві

У мережі спливли раритетні фото незвичайної траурної ходи у центрі Києва. На них зображено похорон відомого українського вченого, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, засновника і першого керівника Інституту електрозварювання АН України Євгена Патона у 1953 році.

Знімки були зроблені біля ЦУМу. Один з них опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook, другим у коментарях під постом поділився користувач мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця станиці).

"Зараз навіть важко уявити подібну процесію біля ЦУМу. Так у 1953 р. ховали Є. Патона", – йдеться у пості.

Похорон Патона в Києві Клуб корінного киянина

На фото видно величезну, прикрашену квітами карету, у якій, ймовірно, і було тіло Патона. Також зображені коні, які везли карету, а ще величезний натовп людей.

Похорон Патона в Києві Facebook/Олександр Губарєв

Коментар у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

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