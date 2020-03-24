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24 березня • оновлено в 03:20
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У мережі спливли фото з незвичайного похорону Патона у Києві

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У мережі спливли раритетні фото незвичайної траурної ходи у центрі Києва. На них зображено похорон відомого українського вченого, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, засновника і першого керівника Інституту електрозварювання АН України Євгена Патона у 1953 році.

Знімки були зроблені біля ЦУМу. Один з них опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook, другим у коментарях під постом поділився користувач мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця станиці).

"Зараз навіть важко уявити подібну процесію біля ЦУМу. Так у 1953 р. ховали Є. Патона", – йдеться у пості.

Похорон Патона в Києві

Похорон Патона в Києві

Клуб корінного киянина

На фото видно величезну, прикрашену квітами карету, у якій, ймовірно, і було тіло Патона. Також зображені коні, які везли карету, а ще величезний натовп людей.

Похорон Патона в Києві

Похорон Патона в Києві

Facebook/Олександр Губарєв

Коментар у мережі

Коментар у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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