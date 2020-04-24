У мережі спливли атмосферні фото Києва 1910 року
У мережі спливли атмосферні раритетні фото Києва. Користувачі почали у захваті коментувати їх.
Знімки датовані 1910 роком. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Примітно, що чорно-білим фото в мережі штучно додали кольорів. На кадрах зображено чимало локацій, зокрема Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Бессарабський ринок.
"Київ і кияни на кольорових фото 1910-х років. Вражає!" – написав автор поста.
Користувачі мережі почали активно і в захваті коментувати фото.
"Не те, щоб вражає, а приголомшливо неймовірно вражає", "Які класні фото! Такі атмосферні! Дуже цікаво! Впевнена, якби не революція 1917 і не війни, все у нас було б набагато краще!", "Наче старий сімейний альбом переглядаєш. Як трепетно намагатися дізнатися місце і уявити, що тут тепер", "Турбують душу ці фото. Який же красень, наш Київ!!!", "Фотографія – один із найкращих винаходів людства! Зберігає миттєвості нашого життя, і це подорож у часі", – написали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, архівне фото київського торту викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.