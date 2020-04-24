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24 квітня • оновлено в 04:50
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/ Життя столиці

У мережі спливли атмосферні фото Києва 1910 року

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У мережі спливли атмосферні раритетні фото Києва. Користувачі почали у захваті коментувати їх.

Знімки датовані 1910 роком. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка в Києві

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка в Києві

Клуб корінного киянина

Примітно, що чорно-білим фото в мережі штучно додали кольорів. На кадрах зображено чимало локацій, зокрема Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Бессарабський ринок.

Ринок біля КПІ

Ринок біля КПІ

Клуб корінного киянина

Причал на Поштовій площі в Києві

Причал на Поштовій площі в Києві

Клуб корінного киянина

Вулиця Володимирська в Києві

Вулиця Володимирська в Києві

Клуб корінного киянина

Старий вокзал в Києві

Старий вокзал в Києві

Клуб корінного киянина

Житній ринок і гора Щекавиця в Києві

Житній ринок і гора Щекавиця в Києві

Клуб корінного киянина

Бульвар Тараса Шевченка в Києві

Бульвар Тараса Шевченка в Києві

Клуб корінного киянина

"Київ і кияни на кольорових фото 1910-х років. Вражає!" – написав автор поста.

Ставок у Святошинському районі Києва

Ставок у Святошинському районі Києва

Клуб корінного киянина

Бессарабський ринок в Києві

Бессарабський ринок в Києві

Клуб корінного киянина

Пуща-Водиця

Пуща-Водиця

Клуб корінного киянина

Телеграфний зал в будівлі пошти на Хрещатику в Києві

Телеграфний зал в будівлі пошти на Хрещатику в Києві

Клуб корінного киянина

Вул. Банкова в Києві

Вул. Банкова в Києві

Клуб корінного киянина

Вид на Видубицький монастир у Києві

Вид на Видубицький монастир у Києві

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і в захваті коментувати фото.

Зоопарк в Києві

Зоопарк в Києві

Клуб корінного киянина

Будівля на Хрещатику в Києві

Будівля на Хрещатику в Києві

Клуб корінного киянина

Бессарабський ринок в Києві

Бессарабський ринок в Києві

Клуб корінного киянина

Вхід на територію КПІ

Вхід на територію КПІ

Клуб корінного киянина

Вул. Саксаганського в Києві

Вул. Саксаганського в Києві

Клуб корінного киянина

Гімназисти в Києві

Гімназисти в Києві

Клуб корінного киянина

"Не те, щоб вражає, а приголомшливо неймовірно вражає", "Які класні фото! Такі атмосферні! Дуже цікаво! Впевнена, якби не революція 1917 і не війни, все у нас було б набагато краще!", "Наче старий сімейний альбом переглядаєш. Як трепетно намагатися дізнатися місце і уявити, що тут тепер", "Турбують душу ці фото. Який же красень, наш Київ!!!", "Фотографія – один із найкращих винаходів людства! Зберігає миттєвості нашого життя, і це подорож у часі", – написали вони.

Перетин вул. Вокзальної і вул. Льва Толстого в Києві

Перетин вул. Вокзальної і вул. Льва Толстого в Києві

Клуб корінного киянина

Вул. Велика Васильківська в Києві

Вул. Велика Васильківська в Києві

Клуб корінного киянина

Вид на Покровський монастир в Києві

Вид на Покровський монастир в Києві

Клуб корінного киянина

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, архівне фото київського торту викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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