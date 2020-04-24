У мережі спливли атмосферні раритетні фото Києва. Користувачі почали у захваті коментувати їх.

Знімки датовані 1910 роком. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка в Києві Клуб корінного киянина

Примітно, що чорно-білим фото в мережі штучно додали кольорів. На кадрах зображено чимало локацій, зокрема Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Бессарабський ринок.

Ринок біля КПІ Клуб корінного киянина

Причал на Поштовій площі в Києві Клуб корінного киянина

Вулиця Володимирська в Києві Клуб корінного киянина

Старий вокзал в Києві Клуб корінного киянина

Житній ринок і гора Щекавиця в Києві Клуб корінного киянина

Бульвар Тараса Шевченка в Києві Клуб корінного киянина

"Київ і кияни на кольорових фото 1910-х років. Вражає!" – написав автор поста.

Ставок у Святошинському районі Києва Клуб корінного киянина

Бессарабський ринок в Києві Клуб корінного киянина

Пуща-Водиця Клуб корінного киянина

Телеграфний зал в будівлі пошти на Хрещатику в Києві Клуб корінного киянина

Вул. Банкова в Києві Клуб корінного киянина

Вид на Видубицький монастир у Києві Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і в захваті коментувати фото.

Зоопарк в Києві Клуб корінного киянина

Будівля на Хрещатику в Києві Клуб корінного киянина

Бессарабський ринок в Києві Клуб корінного киянина

Вхід на територію КПІ Клуб корінного киянина

Вул. Саксаганського в Києві Клуб корінного киянина

Гімназисти в Києві Клуб корінного киянина

"Не те, щоб вражає, а приголомшливо неймовірно вражає", "Які класні фото! Такі атмосферні! Дуже цікаво! Впевнена, якби не революція 1917 і не війни, все у нас було б набагато краще!", "Наче старий сімейний альбом переглядаєш. Як трепетно намагатися дізнатися місце і уявити, що тут тепер", "Турбують душу ці фото. Який же красень, наш Київ!!!", "Фотографія – один із найкращих винаходів людства! Зберігає миттєвості нашого життя, і це подорож у часі", – написали вони.

Перетин вул. Вокзальної і вул. Льва Толстого в Києві Клуб корінного киянина

Вул. Велика Васильківська в Києві Клуб корінного киянина

Вид на Покровський монастир в Києві Клуб корінного киянина

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, архівне фото київського торту викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.

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