У мережі спливла історія будинку-музею в Києві. Фото різних років

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:19, 29.08.2020

У мережі спливла історія будинку на вулиці Московській, 40, у Печерському районі Києва, де зараз знаходиться Музей української діаспори.

Як написали на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook, одноповерхова будівля, відома як Старопечерський будинок, була побудована в ХVIII сторіччі для сім'ї столичного дипломата Петра Веселицького (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що після смерті чиновника його дружина продала будинок в 1811 році, новий власник через десятиліття зробив там надбудову. Через деякий час будівля була в розпорядженні Введенського жіночого монастиря, а квартири здавалися в оренду.

Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в 30-х роках
Facebook/Клуб корінного киянина
Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в 80-х роках
Facebook/Клуб корінного киянина

Колись будинок був дерев'яним, але пізніше його розібрали і відновили вже цегляним. Зараз там знаходиться Музей української діаспори.

Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в сучасності
Facebook/Клуб корінного киянина
Пост про будівлю Музею української діаспори в столиці
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли сучасне і архівне фото схилу з Андріївською церквою в Києві. Старий знімок був зроблений близько 150 років тому.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

В Україні вперше за 100 років знайшли скарб часів Володимира Великого. Фото

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Лікувальний розпил: влада збирається витратити 5 млрд грн на непотрібну медтехніку напередодні другої хвилі COVID-19

У Києві спалили автомобіль "Слуги народу" Гео Лероса. Фото та відео

Філатов перемагає вже в першому турі виборів мера Дніпра – опитування "Рейтингу"