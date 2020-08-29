У мережі спливла історія будинку-музею в Києві. Фото різних років

У мережі спливла історія будинку на вулиці Московській, 40, у Печерському районі Києва, де зараз знаходиться Музей української діаспори.

Як написали на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook, одноповерхова будівля, відома як Старопечерський будинок, була побудована в ХVIII сторіччі для сім'ї столичного дипломата Петра Веселицького (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що після смерті чиновника його дружина продала будинок в 1811 році, новий власник через десятиліття зробив там надбудову. Через деякий час будівля була в розпорядженні Введенського жіночого монастиря, а квартири здавалися в оренду.

Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в 30-х роках Facebook/Клуб корінного киянина

Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в 80-х роках Facebook/Клуб корінного киянина

Колись будинок був дерев'яним, але пізніше його розібрали і відновили вже цегляним. Зараз там знаходиться Музей української діаспори.

Будинок на вулиці Московській, 40, у Києві в сучасності Facebook/Клуб корінного киянина

Пост про будівлю Музею української діаспори в столиці Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли сучасне і архівне фото схилу з Андріївською церквою в Києві. Старий знімок був зроблений близько 150 років тому.

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