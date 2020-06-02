У мережі порівняли старе і сучасне фото арки між будинками на Хрещатику в Києві.
Один зі знімків датований 1956-м роком. Кадри опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).
"Пасаж, 1956 рік і наші дні. Що змінилося?" – написав автор допису.
Старе фото арки на Хрещатику в Києві
Клуб корінного киянина
Нове фото арки на Хрещатику в Києві
Клуб корінного киянина
Користувачі мережі почали активно відповідати на це запитання.
"Підлогу з підігрівом зробив і вікна пластикові. У мене перший під'їзд", "Змінилося багато – зникли ці статуї при вході, засклили перехід – терасу нагорі, забрали частину площі, поставивши столики і парасольки. Та, і сам стиль і дух пасажу зник, це вже щось нове і зовсім інше", " никло моє улюблене кафе з морозивом "Вечірній Київ", "Озеленення потрібно домалювати", "Деталі, звичайно, помінялися, а загалом все відмінно", "Зник затишок і колорит центральної вулиці міста, зникли каштани, що дарували прохолоду в спекотні літні дні і наповнювали вулицю своїм ароматом під час цвітіння, зникли кафешки, де було таке смачне морозиво, зникла неповторність, залишився сірий бетонний простір", – написали вони.
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли архівне фото вулиці Хрещатик в Києві в 1970-х роках з сучасним знімком.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".