У мережі показали кумедні кадри з покритого льодом Києва. Відео

У четвер ввечері, 10 грудня, на дорогах Києва утворилася ожеледиця й "заблокувала" рух у столиці. У мережі опублікували кумедні відео про те, як містяни справлялися з негодою.

Водії автомобілів влаштували дрифт на слизькій парковці, а винахідливі кияни каталися на ковзанах прямо у дворі багатоповерхівки, передає "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Український дрифт крутіший за токійський, у нас дрифтують навіть маршрутки. Київ, парковка ТЦ LavinaMall", – йдеться під відео.

"Дрифт" маршрутки закінчився ДТП. Автобус в'їхав у легковий автомобіль, який не впорався з керуванням на парковці.

Великі проблеми виникали також у пішоходів під час пересування містом. Так, одна дівчина довго не могла пройти обледенілу вулицю. Відео з камери відеоспостереження опублікував Ярослав Ємельяненко у Facebook.

"Крижаний апокаліпсис у Києві. Навіть у 21 столітті прості природні явища можуть паралізувати місто. Але людська воля до перемоги робить неможливе! Дуже сподіваюся, що дівчина нарешті дісталася додому. Цілою і неушкодженою", – написав він під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українців попередили про складні погодні умови, коли крижаний дощ миттєво утворює ожеледь на всіх можливих поверхнях, і вже увечері 10 грудня Київ був "заблокований" заторами через масові ДТП.