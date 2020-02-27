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27 лютого • оновлено в 04:57
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У мережі показали, як змінився Майдан Незалежності у Києві: з'явилося архівне фото

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У мережі з'явилося вражаюче архівне фото Майдану Незалежності у Києві, коли він ще називався Хрещатицькою площею.

Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути раритетне фото та оцінити, якою локація стала у сучасності.

Знімок, який з'явився у мережі, датований 1860-ми роками. На ньому зображена величезна площа, багато дерев, невисокі будинки, люди на возах із конями та будівля Жовтневого палацу, який у той період був корпусом Київського інституту шляхетних дівчат.

Майдан Незалежності (Хрещатицька площа) у 1860-х роках

Майдан Незалежності (Хрещатицька площа) у 1860-х роках

Майдан Незалежності (Хрещатицька площа) у 1860-х роках

Клуб корінного киянина

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Майдан Незлежності у сучасності

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото Індустріального мосту у Солом'янському районі Києва. Користувачі почали ділиться своїми спогадами з молодості та дитинства.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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