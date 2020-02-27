У мережі з'явилося вражаюче архівне фото Майдану Незалежності у Києві, коли він ще називався Хрещатицькою площею.
Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути раритетне фото та оцінити, якою локація стала у сучасності.
Знімок, який з'явився у мережі, датований 1860-ми роками. На ньому зображена величезна площа, багато дерев, невисокі будинки, люди на возах із конями та будівля Жовтневого палацу, який у той період був корпусом Київського інституту шляхетних дівчат.
Майдан Незалежності (Хрещатицька площа) у 1860-х роках
Майдан Незалежності (Хрещатицька площа) у 1860-х роках
Клуб корінного киянина
Майдан Незлежності у сучасності
Майдан Незлежності у сучасності
Майдан Незлежності у сучасності
Майдан Незлежності у сучасності
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото Індустріального мосту у Солом'янському районі Києва. Користувачі почали ділиться своїми спогадами з молодості та дитинства.
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