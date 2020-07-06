У мережі показали, як Хрещатик у Києві відбудовували після війни: історичні фото

Яра Дорош Життя столиці 02:20, 7.07.2020

У мережі з'явились історичні фото, як на вулиці Хрещатик у Києві після Другої світової війни (1939-1945 рр.) клали асфальт.

Один із знімків розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Іншим ж поділився у коментарях користувач мережі Сергій Скалозуб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Повоєнне фото Хрещатика. Вулиця все ще лежить в руїнах, а асфальт уже кладуть. Руками німецьких полоненних", – йдеться у дописі.

Відбудова Хрещатика у Києві після війни
Facebook/Клуб корінного киянина
Відбудова Хрещатика у Києві після війни
Facebook/Сергій Скалозуб

Водночас Скалозуб написав, що вулицю асфальтували саме американськими катками – Huber. Так, на фото видно ще старий Хрещатик, будівлю, де зараз розміщений ЦУМ, багато катків та працівників.

Пост у мережі
Скріншот
Коментар у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото танків на вулиці Хрещатик у Києві перед Другою світовою війною (розпочалася 1 вересня 1939 року).

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП, вимагаючи виконати рішення суду і зупинити терор. Відео

Росія – це болота навколо Садового кільця, – Турчинов про мрію Путіна відродити СРСР

Готелі Криму установіли ціновий рекорд: відпочинок коштує дорожче, ніж у Туреччині

П'ять найкращих річкових пляжів для літнього відпочинку в Україні

Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії, – Уколов