У мережі показали неймовірні архівні фото паводку в Києві.

Знімки були зроблені в квітні 1970-ого року. Їх опублікували на сторінці "Київ – моє улюблене місто" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі відзначили, що станція метро "Гідропарк" була закрита, адже вода перекрила до неї доступ. Але водночас сам метрополітен не припиняв роботу, а потяги проїздили "Гідропарк", не зупиняючись.

Паводок в Києві 50 років тому Київ – моє улюблене місто

На фото видно, як вода повністю затопила вхід на цю станцію, а також частково торговельні точки на вулицях.

Паводок в Києві 50 років тому Київ – моє улюблене місто

Паводок в Києві 50 років тому Київ – моє улюблене місто

Примітно, що в 2020 році взимку снігу майже не було, а навесні дощі спостерігалися дуже рідко.

Паводок в Києві 50 років тому Київ – моє улюблене місто

Паводок в Києві 50 років тому Київ – моє улюблене місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, архівне фото київського торту викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.