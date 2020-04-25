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25 квітня • оновлено в 08:21
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/ Життя столиці

У мережі показали вражаючі фото паводку в Києві 50 років тому

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У мережі показали неймовірні архівні фото паводку в Києві.

Знімки були зроблені в квітні 1970-ого року. Їх опублікували на сторінці "Київ – моє улюблене місто" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі відзначили, що станція метро "Гідропарк" була закрита, адже вода перекрила до неї доступ. Але водночас сам метрополітен не припиняв роботу, а потяги проїздили "Гідропарк", не зупиняючись.

Паводок в Києві 50 років тому

Паводок в Києві 50 років тому

Київ – моє улюблене місто

На фото видно, як вода повністю затопила вхід на цю станцію, а також частково торговельні точки на вулицях.

Паводок в Києві 50 років тому

Паводок в Києві 50 років тому

Київ – моє улюблене місто

Паводок в Києві 50 років тому

Паводок в Києві 50 років тому

Київ – моє улюблене місто

Примітно, що в 2020 році взимку снігу майже не було, а навесні дощі спостерігалися дуже рідко.

Паводок в Києві 50 років тому

Паводок в Києві 50 років тому

Київ – моє улюблене місто

Паводок в Києві 50 років тому

Паводок в Києві 50 років тому

Київ – моє улюблене місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, архівне фото київського торту викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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