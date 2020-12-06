У мережі показали Володимирськмй узвіз у Києві з трамваями. Унікальні фото

У мережу виклали унікальні фотографії Володимирського узвозу, коли по ньому ще ходив трамвай.

На світлинах видно як кияни прогулюються узвозом, а на дальньому тлі видніється пам'ятник Володимиру. Світлини виклали у Facebook-групі Старі Фото Києва. (Щоб побачити фото, доскрольте до кінця)

Володимирський узвіз – старовинна вулиця столиці, яка з'єднує Поділ з центром міста. Саме тут у 1892 році за участю інженера Аманда Струве запустили першу лінію електричного трамваю яка з’єднала історичну Олександрівську площу (сучасну Контрактову) із Царською (сучасна Європейська площа).

Київський трамвай став першим у Російській Імперії. Він був прокладений майже на 20 років раніше ніж у Петербурзі та Москві.

Трамвайну лінію було закрито та демонтовано у 1978 році.

Раніше OBOZREVATEL публікував фотографію знаменитого будинку Ігоря Щітківського у стилі українського модерну. Дім у 1908 році звели за проектом українського архітектора Василя Кричевського.