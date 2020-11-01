У мережі показали раритетні фото Центрального автовокзалу Києва

У мережі показали архівні фото Центрального автовокзалу в Києві, який було відкрито 1961 року на Деміївській площі (раніше Московська).

Чорно-білі раритетні знімки на сторінці "Старі фото Києва" в Facebook опублікував користувач Олександр Василенко (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Центральний автовокзал Києва. Відкрито 1961 року на майбутній Московської площі (нині – Деміївська). Ще пам'ятаємо його таким...", – йдеться в підписі до фото.

У коментарях користувачі згадали, що на другому поверсі будівлі раніше розміщувалися перукарня і кафе-ресторан. А дехто зазначив, що, на його думку, це місце за десятки років не змінилося. "Автовокзал відтоді не змінився...", "Рідні місця, здається відкритий був у 1959-60 рр., знайомий перукарський зал, територія вокзалу, дякую за фото", – пишуть користувачі під фото.

Центральний автовокзал "Київ-1" – головний автовокзал Києва, найбільший структурний підрозділ державного підприємства "Київпассервіс". Він був побудований у 1957-1961 роках. Розрахований на обслуговування 50 маршрутів і щоденне відправлення близько 600 автобусів.

У мережі показали архівні фото Центрального автовокзалу в Києві Олександр Василенко / Facebook

Центральний автовокзал "Київ-1" – головний автовокзал Києва Олександр Василенко / Facebook

Центральний автовокзал Києва було відкрито 1961 року Олександр Василенко / Facebook

Центральний автовокзал "Київ-1" – найбільший структурний підрозділ ДП "Київпассервіс" Олександр Василенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Київ потрапив до п'ятірки міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Також раніше в Києві назвали три основні забруднювачі повітря.