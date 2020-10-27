У мережі показали раритетне фото Русанівського каналу в Києві

У мережі показали раритетне фото Русанівського каналу навколо житлового масиву Русанівка в Києві.

Знімок датований 1986 роком опублікували на сторінці "Ми з СРСР" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Русанівський канал, Київ, 1986 рік", – йдеться в публікації.

У коментарях під фото кияни відзначили, що канал не тільки зберігся до наших днів, фонтани біля нього "стали крутіше і з підсвічуванням".

Відзначимо, що довжина каналу – 2 кілометри 700 метрів, ширина – близько 40 метрів, глибина – 3-4 метра. Він несудноплавний.

Через канал побудовані п'ять мостів: три автомобільних і два пішохідних.

Русанівський канал був створений у другій половині 60-х років XX століття під час будівництва житлового масиву Русанівка.

Раритетне фото Русанівського каналу. "Ми з СРСР" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, раритетне фото дівчини на старих вагах в Києві викликало ностальгію в мережі. Знімок датований 1990-ми роками.