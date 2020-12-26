Новорічні ялинки Києва за останні 10 років: добірка фото

У мережі згадали, як виглядали головні новорічні ялинки України, встановлені в столиці країни Києві, за останні десять років.

Відповідні фотографії опублікували на сторінці "Типовий Київ" у Facebook. "Нумо згадаймо, якими були столичні ялинки останні 10 років? Яка з них подобається більше всіх?", – йдеться в підписі до знімків.

Як відомо, 2010 року новорічну ялинку в Києві прикрасили рекламою бренду Milka, що обурило частину громадськості. А ялинка, встановлена до Нового, 2012 року, через свою незвичайну форму у вигляді конусу стала українським національним мемом. У неї навіть з'явилася своя сторінка в Twitter.

Нагадаємо, установка ялинки до Нового, 2014 року стала приводом для силового розгону учасників Євромайдану в центрі Києва. У ніч на 30 листопада, близько 4-ї години ранку, "Беркут" почав штурм Майдану Незалежності.

Ялинку в той день комунальники встановили, однак згодом активісти прикрасили її прапорами, плакатами і транспарантами: таким чином, вона стала своєрідним символом Майдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, установка головної ялинки України до Нового, 2021 року супроводжувалася скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх. Представники протестантських церков звернулися до мера Віталія Кличка з проханням замінити капелюх на традиційну зірку. А предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній пояснив, чому лише зірка повинна може прикрашати ялинку.

У підсумку 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку. У суботу, 19 грудня, її урочисто запалили на Софійській площі.