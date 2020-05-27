У мережі показали на фото, як у 1950-х роках на вулицях Києва продавали пиво.
Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. На ньому зображено чоловіка із кухлем та продавчиню біля бочки з алкоголем, а ще – стареньку вивіску.
"Так раніше продавали пиво на вулицях Києва. Великі скляні пивні бокали і жодного одноразового посуду", – йдеться у дописі.
Продаж пива на вулицях Києва у 1950-х
Клуб корінного киянина
Фото за два дні з моменту публікації назбирало понад 360 лайків та майже 70 коментарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу потішило раритетне фото останнього дзвоника у школярів Києва у травні 1991 року.
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