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27 травня • оновлено в 03:59
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У мережі показали Київ в 1950-х: пиво продавали посто посеред вулиці

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У мережі показали на фото, як у 1950-х роках на вулицях Києва продавали пиво.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. На ньому зображено чоловіка із кухлем та продавчиню біля бочки з алкоголем, а ще – стареньку вивіску.

"Так раніше продавали пиво на вулицях Києва. Великі скляні пивні бокали і жодного одноразового посуду", – йдеться у дописі.

Продаж пива на вулицях Києва у 1950-х

Продаж пива на вулицях Києва у 1950-х

Клуб корінного киянина

Фото за два дні з моменту публікації назбирало понад 360 лайків та майже 70 коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу потішило раритетне фото останнього дзвоника у школярів Києва у травні 1991 року.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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