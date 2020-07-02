У мережі показали фото реанімації з хворими на COVID-19 на Київщині

Яра Дорош Життя столиці 15:37, 2.07.2020 Оновлено: 16:43, 2.07.2020

У мережі з'явилось фото хворих на COVID-19 у реанімації Білоцерківської міської лікарні №3 (Київська область).

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Знімок опублікувала медпрацівниця закладу Анастасія Будянська на своїй сторінці у Facebook. На задньому фоні зображено два ліжка з пацієнтами та чимало обладнання навколо них, а попереду – жінку у захисному костюмі, окулярах та респіраторі.

"Для тих, хто впевнений, що COVID-19 – це суцільний фейк. Чекаю в гості, місця вистачить усім", – написала медпрацівниця.

Реанімації з хворими на COVID-19 на Київщині
Facebook/Анастасія Будянська

Уже в коментарях під дописом вона відзначила, що це фото зроблене саме у реанімації.

Коментар під дописом
Скріншот
Допис у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 2 липня було зафіксовано 2655 підтверджених випадків COVID-19.

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