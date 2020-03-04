У мережі показали Будинок із Химерами у Києві понад 100 років тому: як змінилося місце

У мережі опублікували архівне фото вражаючого Будинку із химерами, що на вулиці Банковій у Києві.

Знімок датований 1900 роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути раритетне фото та оцінити, як це місце виглядає у сучасності.

Будинок із Химерами у Києві у 1900-х роках

Будинок із Химерами у Києві у 1900-х роках Клуб корінного киянина

Будинок із Химерами у Києві у сучасності

Будинок із Химерами у Києві у сучасності dayting.com.ua

Будинок із Химерами у Києві у сучасності tonkosti.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася раритетна листівка з вулицею Хрещатик у Києві, якою ще не їздили машини, а ходили воли. Вона датована 1880-ми роками.

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