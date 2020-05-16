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16 травня • оновлено в 17:10
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У мережі показали архівні фото боїв за Київ у часи Другої світової

21.8т
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У мережі показали архівні фото боїв за Київ у часи Другої світової війни.

Знімки датовані 1943 роком. Їх опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали коментувати пост, згадуючи своїх родичів, які брали участь у цих боях.

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

Бої за Київ у 1943 році

Бої за Київ у 1943 році

Клуб корінного киянина

"Мій тато звільняв Київ... Світла пам'ять! Пам'ятаю, люблю, пишаюся", "Це мій дідусь, звільняв Київ", "У цих боях загинув мій дідусь. Пам'ятаю і пишаюся! Низький уклін", "Вічна пам'ять і низький уклін усім загиблим за наше рідне місто!", "Страшна бійня. Батько, 17-річним хлопчаком, "чорносвитником", форсував Дніпро до листопадових свят. Тільки у старості почав розповідати", – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося рідкісне архівне фото з солдатами гітлерівської армії, які дивилися на Київ.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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