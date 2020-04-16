Мережу зворушило раритетне фото літнього майданчика ресторану "Метро" на вулиці Хрещатик в Києві.

Знімок датований 1970-ими роками. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

Автор посту зазначив, що майданчик ресторану перебував просто над входом на станцію метро "Хрещатик". За його словами, це було "культове місце".

Ресторан "Метро" в Києві Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото закладу.

"О Боже!!! Бальзам для душі! Дякую! Як незрівнянно: спокійно, гармонійно, невимушено", "А які котлети "Метро" там подавали!", "Все красиво тільки на зображенні – туди нереально було потрапити", "Красиве місце, всі туди хотіли потрапити... Сумую я теж за Києвом, Хрещатиком і його зеленими схилами", "Як же раптом захотілося там посидіти і повернутися в атмосферу тих часів", "Ресторан "Метро". Головний ресторан Києва", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото часів СРСР, на якому зображені діти з велосипедами, м'ячем і собакою в одному з дворів Києва.