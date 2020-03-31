У магазинах Києва станом на 31 березня зник ажіотаж у зв'язку із карантином через коронавірус COVID-19, там забракло лише засобів індивідуального захисту для співробітників та відвідувачів.
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Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL. Відсутність ажіотажу адміністратор одного з мережевих маркетів прокоментував словами: "Вже наїлися – гречки вдосталь" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
У магазинах Києва зник ажіотаж
Кілька днів тому магазини суворо обмежили доступ людей у торговельні павільйони без масок, але лише одиниці почали пропонувати їх на вході. Зокрема, це роблять у столичному супермаркеті "Ашан". З трьох проінспектованих журналістом мереж лише дві запровадили температурний скринінг, решта – обмежились дезінфекторами на вході та одноразовими рукавичками у вільному доступі. Також більшість магазинів почала продавати фрукти та овочі в упаковках.
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
Станом на 31 березня в "Ашані" найбільше гречки з цінником 36,90 грн за кілограм. У "Сільпо" кілограм крупи коштує 34,39 грн або 34,99 грн, залежно від виробника. В NOVUS є цінник – 26,29 грн, але на таких полицях – порожньо.
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
Водночас проблемою для магазинів стало усвідомлення людьми "маскового" режиму. За словами представників закладів, іноді навіть доводиться викликати поліцію, але це трапляється дуже рідко. У шарфах та балаклавах також припинили впускати.
За два тижні карантину люди навчились створювати оптимальні харчові резерви, тому ажіотажу немає.
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
У магазинах Києва зник ажіотаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці кількість випадків збільшилася до 107, в області – до 52 (два летальні).
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