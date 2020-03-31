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31 березня • оновлено в 16:39
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У магазинах Києва зник ажіотаж: не вистачає лише масок. Ексклюзивні фото та відео

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У магазинах Києва станом на 31 березня зник ажіотаж у зв'язку із карантином через коронавірус COVID-19, там забракло лише засобів індивідуального захисту для співробітників та відвідувачів.

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Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL. Відсутність ажіотажу адміністратор одного з мережевих маркетів прокоментував словами: "Вже наїлися – гречки вдосталь" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

Кілька днів тому магазини суворо обмежили доступ людей у торговельні павільйони без масок, але лише одиниці почали пропонувати їх на вході. Зокрема, це роблять у столичному супермаркеті "Ашан". З трьох проінспектованих журналістом мереж лише дві запровадили температурний скринінг, решта – обмежились дезінфекторами на вході та одноразовими рукавичками у вільному доступі. Також більшість магазинів почала продавати фрукти та овочі в упаковках.

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

Станом на 31 березня в "Ашані" найбільше гречки з цінником 36,90 грн за кілограм. У "Сільпо" кілограм крупи коштує 34,39 грн або 34,99 грн, залежно від виробника. В NOVUS є цінник – 26,29 грн, але на таких полицях – порожньо.

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

Водночас проблемою для магазинів стало усвідомлення людьми "маскового" режиму. За словами представників закладів, іноді навіть доводиться викликати поліцію, але це трапляється дуже рідко. У шарфах та балаклавах також припинили впускати.

За два тижні карантину люди навчились створювати оптимальні харчові резерви, тому ажіотажу немає.

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

У магазинах Києва зник ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Просто дeньги кoнчaлись...
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Мир Миру
Мир Миру
Fillipov Oleg, скоро перенасичення буде, що неминуче призведе до падіння...
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Кияни Життя столиці

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