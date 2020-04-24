У лікарні Києва закінчуються місця для хворих із COVID-19: Кличко розповів про вихід

У Києві інфекційні відділення Олександрівської клінічної лікарні, де перебувають пацієнти із коронавірусом COVID-19, станом на 24 квітня були майже заповнені, але у медзакладі підготували ще один корпус для прийому людей із цим захворюванням.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, у медзакладах міста, де приймають інфікованих коронавірусом, вже є 400 апаратів штучної вентиляції легенів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих на коронавірус. І сьогодні інфекційні відділення там майже заповнені. Бо, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати пацієнтів із коронавірусом. Це приблизно ще до 100 ліжок", – наголосив Кличко.

У лікарні Києва закінчуються місця для хворих із COVID-19. Ілюстрація

"Ми від початку казали, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві на сьогодні визначено вже 14 медзакладів першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок. У випадку поганого сценарію – місто може розвернути до семи тисяч ліжок. Але, я сподіваюся, до цього не дійде", – заявив мер Києва.

Він також подякував меценатам, які передали медикам Олександрівської лікарні портативну ізольовану мобільну палату.

"Це герметична капсула, яка має кисневу маску, вбудовані рукавиці. Це дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту із хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом у межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко вже розповідала, що у медзакладі через пандемію COVID-19 закінчуються місця в інфекційних відділеннях.