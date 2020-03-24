На території Олександрівської лікарні Києва, куди привозять людей із коронавірусом COVID-19, священники проігнорували карантин, знехтувавши санітарними нормами.

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Про це повідомляє ТСН. У мережі з'явилився красномовний відеодоказ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, священники не дотримувалися дистанції, не користувалися одноразовими приборами, виконавши помазання трьом десяткам осіб одним пензлем.

У лікарні Києва священники вирішили, що карантин їх не стосується. Ілюстрація

Як повідомлявOBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.

16 березня в Києві були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.

Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.

У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах COVID-19.

Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві через поширення коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з COVID-19.

Він сказав, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.

Про це в деталях розповів Кличко. Він заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.

Станом на 10:00 24 березня в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19.

У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.