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24 березня • оновлено в 17:07
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У лікарні Києва священники вирішили, що карантин їх не стосується

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На території Олександрівської лікарні Києва, куди привозять людей із коронавірусом COVID-19, священники проігнорували карантин, знехтувавши санітарними нормами.

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Про це повідомляє ТСН. У мережі з'явилився красномовний відеодоказ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, священники не дотримувалися дистанції, не користувалися одноразовими приборами, виконавши помазання трьом десяткам осіб одним пензлем.

У лікарні Києва священники вирішили, що карантин їх не стосується. Ілюстрація

У лікарні Києва священники вирішили, що карантин їх не стосується. Ілюстрація

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Журба Валентина
Журба Валентина
так отправить этого й..того батюшку на карантин!
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А то вдруг украинцы смеяться будут, как над Путиным в защитном костюме.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Горелов Сергей, смеялись вообще-то над тем, как он этот самый костюм одел, и тут же снял. а в инфекционку пройти заб-дел
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0
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это не только на Украине, в России тоже ушибленные Боженькой тусу устраивают!
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2
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Журба Валентина
Журба Валентина
Исаев Максим, и крестные ходы
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