"У критичному стані!" Вчені забили на сполох через руйнування мосту Патона в Києві

Унікальний міст Патона в Києві – в критичному стані і потребує реконструкції. Для того, щоб уникнути руйнування, потрібно припинити рух транспорту вагою понад 10 тонн ним.

Споруда була введена в експлуатацію ще в 1953 році і її термін вже закінчився. Про це розповів представник Інституту електрозварювання, доктор технічних наук Валерій Позняков на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, написав "Апостроф".

Він вважає, що необхідно припинити рух мостом вантажного транспорту вагою від 10 тонн і більше, а також зробити реконструкцію, щоб уникнути руйнування.

Вчені забили на сполох через руйнування мосту Патона в Києві

Ще в 2018 році у споруди, яка є першим в світі суцільнозварним мостом завдовжки 1543 метри, зафіксували руйнування поперечних балок. Технічне обстеження підтвердило, що міст – в критичному стані і непрацездатний.

Товщина металу нижнього поясу мосту зменшилася вдвічі, це ж трапилося і зі стінкою головної балки, металоконструкції серйозно пошкодилися через корозію, лотки під деформаційними швами зруйнувалися – тому вода накопичувалася і потрапляла на металеві конструкції.

Вчений упевнений, що потрібно відновити фізико-механічні та експлуатаційні властивості моста із застосуванням нових сучасних матеріалів при ремонті. Також можна, не змінюючи істотно форму, розширити об'єкт і зробити додаткові смуги.

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