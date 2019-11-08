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8 листопада • оновлено в 12:37
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"У критичному стані!" Вчені забили на сполох через руйнування мосту Патона в Києві

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Унікальний міст Патона в Києві – в критичному стані і потребує реконструкції. Для того, щоб уникнути руйнування, потрібно припинити рух транспорту вагою понад 10 тонн ним.

Споруда була введена в експлуатацію ще в 1953 році і її термін вже закінчився. Про це розповів представник Інституту електрозварювання, доктор технічних наук Валерій Позняков на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, написав "Апостроф".

Він вважає, що необхідно припинити рух мостом вантажного транспорту вагою від 10 тонн і більше, а також зробити реконструкцію, щоб уникнути руйнування.

Вчені забили на сполох через руйнування мосту Патона в Києві

Вчені забили на сполох через руйнування мосту Патона в Києві

Ще в 2018 році у споруди, яка є першим в світі суцільнозварним мостом завдовжки 1543 метри, зафіксували руйнування поперечних балок. Технічне обстеження підтвердило, що міст – в критичному стані і непрацездатний.

Товщина металу нижнього поясу мосту зменшилася вдвічі, це ж трапилося і зі стінкою головної балки, металоконструкції серйозно пошкодилися через корозію, лотки під деформаційними швами зруйнувалися – тому вода накопичувалася і потрапляла на металеві конструкції.

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Вчений упевнений, що потрібно відновити фізико-механічні та експлуатаційні властивості моста із застосуванням нових сучасних матеріалів при ремонті. Також можна, не змінюючи істотно форму, розширити об'єкт і зробити додаткові смуги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
міст Патона
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
А еде экспертное мнение Медовора?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А если таки перекрасить его в жовто блакiтний и переименовать в мост им. степы кошкодава, ыщо лет 100 простоит!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А по Крымскому скоро поезда пойдут :-)
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