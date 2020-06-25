У КМДА пояснили, чому послабили карантин, незважаючи на заяви МОЗ

Послаблення карантину, які днями запровадили в Києві, не суперечать постанові Кабміну.

Про це заявив радник мера столиці та секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко в ефірі Громадського радіо. Так він пояснив те, що в місті послабили деякі обмеження, незважаючи на його потрапляння 24 червня у список МОЗ із регіонів, які не можуть це робити.

"Раніше діяла постанова Кабміну, де було прописано чіткі критерії, яким має відповідати регіон, аби перейти до наступного етапу послаблень. З 22-го ж червня діє інша постанова – №500. Вона визначає критерії не для послаблення, а для посилення карантину. Тобто за постановою Кабміну фактично відкрито все", – пояснив Бондаренко.

Чиновник додав, що лише 24 червня Київ перетнув один із чотирьох показників, які передбачають посилення обмежень. Йдеться про показник динаміки, який не повинен перевищувати 10%. Проте в столиці цього дня він сягнув 11,55%.

"У Києві мають посилити карантин, тільки якщо цей показник зберігатиметься щонайменше три дні. Тобто сьогодні, завтра та післязавтра (24-26 червня. – Ред.), й фактично тільки в суботу, 27 червня, ми можемо казати про повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що в місті в межах послаблення карантину дозволять роботу цілої низки громадських закладів. Проте цього ж дня Київ та область не потрапили до списку регіонів, які відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів.