У Київській міській державній адміністрації назвали головні причини початку відключення гарячої води у столиці ще до завершення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19.

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Їх представники пресслужби КМДА озвучили РБК-Україна, зазначивши, що гідравлічні випробування в місті починаються на наступний день після завершення опалювального сезону.

"Цьогоріч ми почали (Відключення. – Ред.) пізніше – 12 травня – тому, що у нас був посилений карантин. Ми розуміємо, що люди сидять вдома. Тому у нас на 1,5 місяці змістилося", – відзначили в КМДА.

Там додали, що роботи з перевірки гідромереж занадто багато, щоб ще більше відтермінувати відключення.

У КМДА назвали причини масового відключення гарячої води у Києві. Ілюстрація

"Чому ми почали 12 травня? Тому що бачимо, що у нас триває ослаблення карантину, по-перше. А по-друге, розуміємо, що ми дійшли до критичної межі, коли ми можемо збитися з графіку. Нам треба протестувати 2 700 кілометрів мереж, а також дві станції теплопостачання. Це ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – найбільші в Україні. І плюс майже 200 котелень. Графік чітко визначено", – підкреслили в пресслужбі.

Так, за словами співробітників КМДА, перший етап відключення гарячої води в місті розпочався 12 травня. Він триватиме 14 днів. А вже після його завершення з'явиться оновлена інформація про те, які теплоджерела будуть відключені далі.

"Це залежить від того, наскільки успішно здійснений перший етап. Чому графіків не завжди дотримуються? Тому що у нас 80% мереж є аварійними. Тому зараз ми розуміємо, що можуть трапитися пориви і ми знову їх продуваємо, знову даємо гідравліку, щоб вийти на нормальне водопостачання", – підсумували в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві вирішили почати відключати гарячу воду з 12 травня.

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