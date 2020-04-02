Головна Новини
2 квітня • оновлено в 22:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У київському трамваї влаштували перепалку через "зайвого" пасажира. Відео

598
Читати матеріал російською

У Києві чоловіка зі скандалом вигнали з салону трамвая через те, що він виявився зайвим пасажиром, але водночас відмовлявся вийти і буянив.

У транспорті трапилася перепалка. Відео опублікував у Facebook "Київ оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пасажири трамвая ледь не побилися через те, що один пасажир був зайвим. І, мабуть, не дуже тверезим", – йдеться в підписі до ролика.

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Facebook/Київ оперативний

"Ти хочеш у голову отримати? Я тобі зараз дам. У мене х***вий настрій", – так відреагував пасажир на прохання водія вийти.

Спершу чоловік намагався довести, що трамвай порожній. Також, за його словами, він зайшов у нього після того, як салон покинув один із пасажирів.

"Нехай я провокатор... Але тут більше людей, ніж треба, а мені потрібно їхати!" – далі стверджував він.

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Facebook/Київ оперативний

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира

Facebook/Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому Кіровоградської області пасажири розбили лобове скло автобуса через зауваження водія про вимогу бути в масках у салоні під час дії карантину в Україні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
бійка карантин трамвай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги