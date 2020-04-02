У Києві чоловіка зі скандалом вигнали з салону трамвая через те, що він виявився зайвим пасажиром, але водночас відмовлявся вийти і буянив.

У транспорті трапилася перепалка. Відео опублікував у Facebook "Київ оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пасажири трамвая ледь не побилися через те, що один пасажир був зайвим. І, мабуть, не дуже тверезим", – йдеться в підписі до ролика.

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира Facebook/Київ оперативний

"Ти хочеш у голову отримати? Я тобі зараз дам. У мене х***вий настрій", – так відреагував пасажир на прохання водія вийти.

Спершу чоловік намагався довести, що трамвай порожній. Також, за його словами, він зайшов у нього після того, як салон покинув один із пасажирів.

"Нехай я провокатор... Але тут більше людей, ніж треба, а мені потрібно їхати!" – далі стверджував він.

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира Facebook/Київ оперативний

Перепалка в трамваї через "зайвого" пасажира Facebook/Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому Кіровоградської області пасажири розбили лобове скло автобуса через зауваження водія про вимогу бути в масках у салоні під час дії карантину в Україні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram