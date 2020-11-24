У київському морзі переплутали небіжчиків і кремували не ту жінку

У київському морзі переплутали тіла двох жінок з однаковим прізвищем, які були доставлені з одного місця в один день.

Про інцидент розповіли в сюжеті ТСН. Підміну в морзі виявила родичка померлої.

Пізніше з'ясувалося, що тіло віддали іншій родині. Там не помітили, що отримали тіло чужої людини, і провели кремацію.

Племінниці померлої Катерині Розвєєвої кілька годин довелося доводити співробітникам моргу і поліції, яку вона викликала, що в труні лежить не її тітка.

"Ця людина старша, в неї довге волосся до плечей світлого кольору. Моя тітка була онкохвора після двох хімій. В неї навіть не було волосся. Це неможливо було переплутати", – розповіла жінка.

Останній рік через важку хворобу тітка Розвєєвої провела в пансіонаті. У той день там померли відразу дві жінки. Виявилося, що у них однакові прізвища і навіть один і той самий діагноз.

Сім'я, яка поховала чужу родичку, від спілкування з журналістами відмовилася. У ритуальній службі пояснили, що люди могли не помітити підміни через шок – обличчя після смерті змінюється, а волосся були приховані.

Після з'ясування всіх обставин сім'ї домовилися обмінятися – Розвєєва віддасть чуже тіло і отримає урну з прахом тітки.

Хто допустив таку помилку – буде з'ясовувати слідство. Коментувати хоч щось в поліції журналістам відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області сім'я померлого жителя села Гірка Полонка заявила, що не змогла належним чином попрощатися і поховати його. За їхніми словами, причиною смерті чоловіка був інсульт, однак медики нібито приписали йому COVID-19.