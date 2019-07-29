У метро Києва трапилася смертельна трагедія: перші подробиці й фото

У понеділок, 29 липня, в Києві на пероні станції метро "Золоті ворота" помер чоловік.

Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. Людина втратила свідомість і впала. Спроби бригади швидкої допомоги реанімувати її закінчилися безуспішно.

"Життя і смерть на вулицях Києва: на пероні станції "Золоті Ворота" стало зле чоловікові. Втратив свідомість, упав. Бригада швидкої реанімувала – безуспішно", – йдеться в повідомленні.

Медики надають допомогу Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 липня приблизно о 9-ій ранку на півтори години обмежували рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену. Це було обумовлено падінням пасажира на рейки на станції "Оболонь".

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