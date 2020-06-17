У київському метро на 17 тисяч гривень оштрафували пасажира без маски

У київському метро одного з пасажирів оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він перебував у підземці без захисної маски.

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Всього з моменту відновлення роботи метро було складено 37 адміністративних протоколів, повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

"За інформацією правоохоронців, з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. Щодо одного з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн", – йдеться в повідомленні.

З початку роботи метро у Києві склали 37 адмінпротоколів Facebook Київського метрополітену

Також співробітники метро 17 червня спільно з поліцією проінспектували дотримання масочного режиму у вагонах поїздів.

Зазначається, що маски були у всіх пасажирів, проте деякі спускали її на підборіддя після того, як проходили вестибюль. Серед порушників також була вагітна жінка.

Facebook Київського метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 17 червня продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину, введеного через поширення коронавируса.

Він передбачає заборону на перебування в громадських будівлях, спорудах і транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту.