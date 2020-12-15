У київському метро колапс через "мінування". Відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 20:05, 15.12.2020 Оновлено: 20:44, 15.12.2020

У Києві станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перекрили через повідомлення про мінування, що призвело до утворення штовханини на "Палаці Спорту".

Відповідні відео масового скупчення людей з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

У метро Києва утворилася штовханина.
кадр відео

"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", – повідомляється на сторінці Київського метрополітену у Facebook.

Скупчення людей на станції "Палац Спорту".
кадр відео

Перевірка ще триває, а інформацію про її результати пообіцяли оприлюднити відразу по завершенню.

Закриття призвело до утворення товкучки на інший пересадковій станції – "Палац Спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського моста впало кілька стовпів освітлення. Внаслідок цього рух було повністю перекрито.

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