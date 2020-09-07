У київському коледжі розгорівся скандал через вчительку, яка публічно принизила студента. Відео

У київському коледжі інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету вчителька фізкультури принижувала і кричала на 16-річного студента першого курсу.

Про це в Facebook повідомила журналістка Наталя Прудка. Вона також виклала відео принижень хлопця, зняте одним зі студентів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини)..

На кадрах видно, що педагогиня постійно кричить. Хлопець намагається ввічливо з нею розмовляти.

"Ти будеш приходити сюди з закритим ротом! Я тобі слова давала? Я тебе питала про щось?" – кричала жінка.

Поруч перебували інші студенти, які спочатку мовчали, а потім переконали свого товариша відійти від учительки. Але вона продовжувала.

"Усі мовчать! Абсолютно всі! Хлопчики, не змушуйте мене вдаватися до крайніх заходів. Я і не таких обламувала!" – прокричала фізкультурниця.

Жінка назвала своє ім'я – Любов Євгенівна.

"Після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена", – написала журналістка.

Вона також додала, що відеоролик уже побачили батьки студентів, і вони шоковані.

Журналістка зазначила, що директор коледжу пообіцяв звільнити скандальну викладачку.

Журналістка розповіла про агресивну вчительку. Facebook Наталі Прудкої

Директор коледжу пообіцяв звільнити викладачку. Facebook Наталі Прудкої

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кам'янське Дніпропетровської області вчителька після зауваження вдарила 11-річну школярку по обличчю. У дівчинки був День народження, але, за словами мами, свято не вдалося.

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