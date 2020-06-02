У Київській області – понад 1,6 тисяча випадків коронавірусу. Нові дані
У Київській області станом на ранок 2 червня зафіксували 1623 підтверджених випадки COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому на території області було зафіксовано 1600 випадків коронавірусу.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 червня в Україні 24340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 328 нових випадків", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1029 випадків;
Волинська область – 942 випадки;
Дніпропетровська область – 943 випадки;
Донецька область – 164 випадки;
Житомирська область – 776 випадків;
Закарпатська область – 1216 випадків;
Запорізька область – 450 випадків;
Івано-Франківська область – 1442 випадки;
Кіровоградська область – 516 випадків;
м. Київ – 3071 випадок;
Київська область – 1623 випадки;
Львівська область – 1734 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Миколаївська область – 294 випадки;
Одеська область – 896 випадків;
Полтавська область – 271 випадок;
Рівненська область – 1823 випадки;
Сумська область – 173 випадки;
Тернопільська область – 1180 випадків;
Харківська область – 1105 випадків;
Херсонська область – 178 випадків;
Хмельницька область – 458 випадків;
Чернівецька область – 3410 випадків;
Черкаська область – 411 випадків;
Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 червня року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 60088.
Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 2 червня коронавірус в Києві підтвердили вже у 3071 особи.