У Київській області – понад 1,6 тисяча випадків коронавірусу. Нові дані

У Київській області станом на ранок 2 червня зафіксували 1623 підтверджених випадки COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому на території області було зафіксовано 1600 випадків коронавірусу.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 червня в Україні 24340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 328 нових випадків", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1029 випадків;

Волинська область – 942 випадки;

Дніпропетровська область – 943 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 776 випадків;

Закарпатська область – 1216 випадків;

Запорізька область – 450 випадків;

Івано-Франківська область – 1442 випадки;

Кіровоградська область – 516 випадків;

м. Київ – 3071 випадок;

Київська область – 1623 випадки;

Львівська область – 1734 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Миколаївська область – 294 випадки;

Одеська область – 896 випадків;

Полтавська область – 271 випадок;

Рівненська область – 1823 випадки;

Сумська область – 173 випадки;

Тернопільська область – 1180 випадків;

Харківська область – 1105 випадків;

Херсонська область – 178 випадків;

Хмельницька область – 458 випадків;

Чернівецька область – 3410 випадків;

Черкаська область – 411 випадків;

Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 червня року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 60088.

Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 2 червня коронавірус в Києві підтвердили вже у 3071 особи.