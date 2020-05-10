Колишній директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов, якого звільнили в кінці квітня, перебуваючи на посаді заборонив "швидким" привозити в лікарні області будь-яких інших пацієнтів, крім інфікованих або з підозрою на COVID-19.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський. Він показав відповідний документ.

Максим Іонов Антикор

Telegram-канал Олександра Дубинського

"Тобто, якщо у вас епілепсія, інсульт, перелом, ниркова колька або гострий апендицит – у лікарню можете під'їхати на таксі. Але в госпіталізації вам все одно відмовлять. Тому що Іонов заборонив госпіталізувати "не коронавірусних", – додав Дубинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько половини дітей, госпіталізованих із COVID-19, страждають від пошкодження легенів, заявили вчені зі США.

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