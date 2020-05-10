Головна Новини
10 травня • оновлено в 19:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Звільнений чиновник Київської ОДА заборонив госпіталізацію пацієнтів без COVID-19. Документ

3.7т
Читати матеріал російською

Колишній директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов, якого звільнили в кінці квітня, перебуваючи на посаді заборонив "швидким" привозити в лікарні області будь-яких інших пацієнтів, крім інфікованих або з підозрою на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський. Він показав відповідний документ.

Максим Іонов

Максим Іонов

Антикор

Лікарня не прийме: спливли укази звільненого чиновника Київської ОДА щодо COVID-19

Telegram-канал Олександра Дубинського

"Тобто, якщо у вас епілепсія, інсульт, перелом, ниркова колька або гострий апендицит – у лікарню можете під'їхати на таксі. Але в госпіталізації вам все одно відмовлять. Тому що Іонов заборонив госпіталізувати "не коронавірусних", – додав Дубинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько половини дітей, госпіталізованих із COVID-19, страждають від пошкодження легенів, заявили вчені зі США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии Партія Слуга народу Київська обласна державна адміністрація карантин вірус політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги