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20 березня • оновлено в 21:25
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Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 29

13.4т
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Кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні станом на 20 березня досягла 29.

Про це повідомив МОЗ. Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один – у Харківській, один – у Львівській.

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Ілюстрація

Таким чином, діагноз COVID-19, за останніми даними, підтвердився в таких регіонах:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний);

  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

  • Київська область – 2 випадки;

  • Донецька область – 1 випадок;

  • Дніпропетровська область – 2 випадки;

  • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);

  • м. Київ – 3 випадки;

  • м. Львів – 1 випадок;

  • Харківська область – 1 випадок.

Усього на території України підтверджено три смерті від коронавірусу.

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 29

facebook.com/phc.org.ua

Зазначимо:

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 29

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 20 березня вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Таким чином, у країні вже п'ять областей із режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба Міністерство охорони здоров'я
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
цифры странные,не кажется. занижаем?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан и мова работают... Хроники одичания: На Украине маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек Об этом сообщили в Каменец-Подольской райгосадминистрации.Комментарии нужны?
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