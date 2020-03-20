Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 29

Кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні станом на 20 березня досягла 29.

Про це повідомив МОЗ. Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один – у Харківській, один – у Львівській.

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Коронавірус в Україні Ілюстрація

Таким чином, діагноз COVID-19, за останніми даними, підтвердився в таких регіонах:

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);

м. Київ – 3 випадки;

м. Львів – 1 випадок;

Харківська область – 1 випадок.

Усього на території України підтверджено три смерті від коронавірусу.

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Зазначимо:

Мер міста Андрій Садовий заявив, що житель Львова, який став першим зараженим коронавірусом в області, дуже відповідально підійшов до питання безпеки громадян.

Також 20 березня перший випадок коронавірусу був зафіксований у Харківській області.

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 20 березня вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Таким чином, у країні вже п'ять областей із режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

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