У київській автошколі викладач-"сталініст" образив Майдан і побажав учениці "здохнути". Фото

Борис Бондар Життя столиці 23:50, 19.10.2020 Оновлено: 00:55, 20.10.2020

Викладач однієї з київських автошкіл, де проводять дистанційні заняття в чаті, назвав себе "комуністом-сталіністом" і заявив студентам, що "майдануті" заважають йому працювати.

Про це розповіла у Facebook прессекретарка народної депутатки від "Слуги народу" Олени Шуляк Анастасія Климчук. Вона також опублікувала скрини листування з викладачем.

"Місяця два я чекаю, поки почнеться адекватне навчання в автошколі, яка розташована в урядовому кварталі. Учитель, який зібрав у чаті своїх учнів, постійно пише, що влада "не дає йому працювати", – написала Климчук.

Вона також зазначила, що багато автошкіл у Києві працюють повноцінно.

Водночас викладач автошколи запропонував учням отримувати знання через чат із матеріалами з інтернету. При тому, що вартість такого "навчання" рівноцінна вартості стаціонарного.

"І яким було моє здивування, коли сьогодні ввечері наш учитель почав звинувачувати "майданутих" у тому, що йому не дозволяють нормально працювати. А ще прямо написав, що кому не ок висловлювання "комуніста-сталініста"(с) – на вихід. Чесно гидотно. Не хочу, щоб до нього ходили", – написала Климчук.

Пізніше вона додала, що після публікації поста їй почали надходити погрози.

Викладач звинуватив у проблемах прихильників Майдану
Facebook Анастасії Климчук
Заняття в автошколі проводилися в чаті
Facebook Анастасії Климчук
Викладач засумнівався в перемогах Майдану
Facebook Анастасії Климчук
Чоловік заявив, що він відображає правду
Facebook Анастасії Климчук
Він заявив про злочин влади проти людей
Facebook Анастасії Климчук
Викладач назвав себе комуністом-сталіністом
Facebook Анастасії Климчук
Учні нагадали вчителю, що вони прийшли за знаннями
Facebook Анастасії Климчук
Представнику автошколи нагадали, що багато аналогічних установ працює повноцінно
Facebook Анастасії Климчук
Викладач заявив, що не втрачає контролю
Facebook Анастасії Климчук
Заняття в автошколі проводилися в чаті
Facebook Анастасії Климчук
Викладачеві запропонували заспокоїтися
Facebook Анастасії Климчук
Влада нібито не дає вчасно скласти іспити
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Викладач відправив учнів до "ментівсько-бандитських автошкіл"
Facebook Анастасії Климчук
Чоловік побажав учениці "здохнути"
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Климчук розповіла про навчання в автошколі
Facebook Анастасії Климчук

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