У київській автошколі викладач-"сталініст" образив Майдан і побажав учениці "здохнути". Фото

Викладач однієї з київських автошкіл, де проводять дистанційні заняття в чаті, назвав себе "комуністом-сталіністом" і заявив студентам, що "майдануті" заважають йому працювати.

Про це розповіла у Facebook прессекретарка народної депутатки від "Слуги народу" Олени Шуляк Анастасія Климчук. Вона також опублікувала скрини листування з викладачем.

"Місяця два я чекаю, поки почнеться адекватне навчання в автошколі, яка розташована в урядовому кварталі. Учитель, який зібрав у чаті своїх учнів, постійно пише, що влада "не дає йому працювати", – написала Климчук.

Вона також зазначила, що багато автошкіл у Києві працюють повноцінно.

Водночас викладач автошколи запропонував учням отримувати знання через чат із матеріалами з інтернету. При тому, що вартість такого "навчання" рівноцінна вартості стаціонарного.

"І яким було моє здивування, коли сьогодні ввечері наш учитель почав звинувачувати "майданутих" у тому, що йому не дозволяють нормально працювати. А ще прямо написав, що кому не ок висловлювання "комуніста-сталініста"(с) – на вихід. Чесно гидотно. Не хочу, щоб до нього ходили", – написала Климчук.

Пізніше вона додала, що після публікації поста їй почали надходити погрози.

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