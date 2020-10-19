У київській автошколі викладач-"сталініст" образив Майдан і побажав учениці "здохнути". Фото

Борис Бондар
Борис Бондар
Життя столиці
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  • Автошкола проводить дистанційне навчання в чаті

  • Викладач написав учням, що йому заважають повноцінно працювати "майдануті"

  • На обурення учасників курсу він відповів образами і погрозами

У київській автошколі розгорівся скадал з викладачем- 'сталіністом'

Викладач однієї з київських автошкіл, де проводять дистанційні заняття в чаті, назвав себе "комуністом-сталіністом" і заявив студентам, що "майдануті" заважають йому працювати.

Про це розповіла в Facebook прессекретарка народного депутата від "Слуги народу" Олени Шуляк Анастасія Климчук. Вона також виклала скрини переписки з викладачем.

"Місяця два я чекаю, поки почнеться адекватне навчання в Автошколі "Серна – 2000", яка знаходиться в урядовому кварталі. Учитель, який зібрав в чаті своїх учнів, постійно пише, що влада "не дає йому працювати", – написала Климчук.

Вона також зазначила, що багато автошкол в Києві працюють повноцінно.

У той же час викладач автошколи запропонував учням отримувати знання через чат з матеріалами з інтернету. При тому, що вартість такого "навчання" рівноцінна вартості стаціонарного.

"І яким було моє здивування, коли сьогодні ввечері наш учитель почав звинувачувати "майданутих" в тому, що йому не дозволяють нормально працювати. А ще прямо написав, що кому не ок висловлювання "комуніста-сталініста"(с) – на вихід. Чесно гидотно. Не хочу, щоб до нього ходили", – написала Климчук.

Пізніше вона додала, що після публікації поста їй почали надходити погрози.

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