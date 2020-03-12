У Київській міській раді з 12 березня у зв'язку із карантином через поширення у світі коронавірусу COVID-2019 депутатам почали вимірювати температуру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із них – Вадим Васильчук, відзначивши, що 12 березня у Київраді відбудеться сесія (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На вході зустрічають і перевіряють! Все добре – йдемо працювати!" – підкреслив він.

У Київраді через карантин депутатам почали міряти температуру Facebook/Васильчук Вадим

Про таку ситуацію розповів ще один депутат Ярослав Діденко у мережі.

"Перед кавою і засіданням Київради вимір температури. У будь-якій ситуації будем залишатися людьми", – написав він.

У Київраді через карантин депутатам почали міряти температуру Facebook/Ярослав Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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