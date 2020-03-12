У Київській міській раді з 12 березня у зв'язку із карантином через поширення у світі коронавірусу COVID-2019 депутатам почали вимірювати температуру.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із них – Вадим Васильчук, відзначивши, що 12 березня у Київраді відбудеться сесія (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"На вході зустрічають і перевіряють! Все добре – йдемо працювати!" – підкреслив він.
У Київраді через карантин депутатам почали міряти температуру
Facebook/Васильчук Вадим
Про таку ситуацію розповів ще один депутат Ярослав Діденко у мережі.
"Перед кавою і засіданням Київради вимір температури. У будь-якій ситуації будем залишатися людьми", – написав він.
У Київраді через карантин депутатам почали міряти температуру
Facebook/Ярослав Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
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