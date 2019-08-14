У Київ прийде похолодання: названі дати

У четвер, 15 серпня, у Києві різко похолодає. Така погода протримається до неділі, 18 серпня. Вдень стовпчики термометрів до кінця тижня не підійматимуться вище +21…+25 градусів.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Так, 15 серпня вночі очікується +14…+16, вдень – не більше +22…+24 градусів. Усю добу буде хмарно, а також пройдуть дощі із грозами. Вітер – 7-12 м/с.

У п’ятницю, 16 серпня, погода буде аналогічною.

У Київ прийде похолодання Хитрости жизни

А от у суботу, 17 серпня, не передбачається істотних опадів, проте все ж буде хмарно. Уночі стовпчики термометрів ще трохи опустяться і опиняться на рівні +13…+15 градусів, а вдень температура буде +21…+23 градуси. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 18 серпня, киянам теж не варто очікувати опадів. Уночі передбачається +13…+15 градусів, а от удень трішки потепліє – синоптики прогнозують +23…+25 градусів. Вітер – 5-10 м/с.

У Київ прийде похолодання Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла, що Україну очікує серйозне похолодання у третій декаді серпня, а в кінці вересня взагалі може приморозити.

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